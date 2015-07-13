Леди Гага снимется в "Американской истории ужасов"

Фото: facebook.com/ladygaga

Режиссер сериала "Американская история ужасов" Райан Мерфи рассказал, что в одном из эпизодов нового пятого сезона появится певица Леди Гага. Об этом сообщает издание Variety.

По словам Мерфи, певица сыграет злодейку: "Она спросила: "Я хочу сыграть кого-нибудь злого, это возможно?" А я ответил: "Вы пришли по адресу".

Из-за плотного рабочего графика Леди Гага не сможет постоянно присутствовать на съемочной площадке, поэтому сцены с ее участием планируют снять за один день.