Леди Гага снимется в "Американской истории ужасов"

Фото: facebook.com/ladygaga
Режиссер сериала "Американская история ужасов" Райан Мерфи рассказал, что в одном из эпизодов нового пятого сезона появится певица Леди Гага. Об этом сообщает издание Variety.
По словам Мерфи, певица сыграет злодейку: "Она спросила: "Я хочу сыграть кого-нибудь злого, это возможно?" А я ответил: "Вы пришли по адресу".
Из-за плотного рабочего графика Леди Гага не сможет постоянно присутствовать на съемочной площадке, поэтому сцены с ее участием планируют снять за один день.
Сериал получил ряд наград и номинаций. На 64-й церемонии вручения Прайм-тайм премии "Эмми" он был выдвинут в 17 различных категориях на соискание наград.
В 2014 году было принято решение продлить сериал еще на один сезон.