Motorola создала смартфон с "небьющимся" экраном

Фото: motorola-blog.blogspot.ru

Компания Motorola представила новый смартфон Droid Turbo 2 с так называемым "небьющимся" экраном, сообщает русская служба BBC.

Экран получил такое название из-за специальной технологии ShatterShield. Ее суть в том, что дисплей имеет многослойную структуру и защитный внутренний слой можно заменить в случае повреждения.

По оценкам компании, каждые 2 секунды в мире разбивается экран мобильного телефона. При этом 63 процента их владельцев не несут телефон в починку из-за ее высокой стоимости или возможных трудностей.

В телефон с "небьющимся" дисплеем встроен восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 810 с частотой 2 гигагерц и три гигабайта оперативной памяти.

Кроме того телефон имеет основную 21-мегапиксельную камеру и 5-мегапиксельную фронтальную.

Motorola заявляет, что аккумулятора хватит до 48 часов автономной работы в режиме "смешанного" использования. Модель будет работать на операционной системе Android.

Продажи смартфона стартуют 29 октября. Его можно будет приобрести у американского оператора Verizon по цене 624 доллара без контракта.