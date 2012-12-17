ГИБДД просит увеличить штрафы за отсутствие детских кресел

Фото: ИТАР-ТАСС

В ГИБДД считают, что штрафы за многократное нарушение правил дорожного движения и отсутствие детских автокресел должны быть увеличены.

По данным ВЦИОМ, специальные автомобильные кресла для детей использует всего треть россиян.

"Нам очень хотелось бы увеличений санкций, связанных с неприменением детских удерживающих устройств для автомобиля", - сказал начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Виктор Нилов в ходе "круглого стола", посвященному детскому травматизму на дорогах.

В ГИБДД предлагают увеличить штрафы за отсутствие детских автокресел до 5 тысяч рублей. По мнению сотрудников дорожной полиции, подобное увеличение штрафа побудит автовладельцев покупать специальные кресла, так как размер штрафа сравняется с ценой устройства, сообщает "Интерфакс".

"Помимо этого, мы выступаем за обязательное наличие светоотражающего жилета в автомобиле и у пешеходов", - заявил Нилов.

Заместитель генерального директора ВЦИОМ Константин Абрамов сообщил, что центр совместно с общественной организацией "Движение без опасности" провел исследование среди взрослого населения России, и выяснилось, что всего лишь треть россиян использует детские автокресла. Пятая часть опрошенных не покупает удерживающие устройства из-за их дороговизны.

Помимо детского травматизма Нилов затронул тему злостных нарушителей правил дорожного движения. По его мнению, для людей, которые систематически нарушают ПДД, надо ввести более суровое наказание.

"Некоторые люди считают, что правила можно игнорировать. Видимо, для этой категории граждан нужно вводить кратность. Мы поддерживаем эту инициативу и полагаем, что простым увеличением штрафа по отношению ко всем нарушителям результата не достичь. Должна быть избирательность для тех, кто злостно нарушает правила", - сказал главный госавтоинспектор страны.

Нилов отметил, что пока в законах нет формулировки "злостный нарушитель ПДД", но в обществе уже есть понимание, что ряд нарушений требует особого наказания.

К числу нарушений, за которые надо наказывать особенно строго, Нилов отнес превышение скорости, сообщает РИА Новости.

"По данным исследований 15-17 процентов всех участников движения - это люди, которые изначально не собираются соблюдать правила дорожного движения и игнорируют закон", - отметил Нилов.

Напомним, за последний год произошло несколько крупных ДТП, после которых власти и общественность заговорили об ужесточении законодательства в сфере правил дорожного движения.

21 июля в поселке Купавна Ногинского района Московской области жительница столицы Екатерина Заул насмерть сбила пятерых пешеходов. В ходе следствия выяснилось, что девушка управляла автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил Заул к восьми годам колонии-поселения.

22 сентября в столице произошло очередное резонансное ДТП. На Минской улице иномарка вылетела остановку общественного транспорта и буквально разметала людей, ожидавших автобуса. Семь человек, в том числе пять детей, погибли на месте. Водитель, Александр Максимов, в момент совершения ДТП был мертвецки пьян.

10 октября в аварии погибла известная актриса и телеведущая Марина Голуб. Виновник аварии скрылся с места происшествия и был задержан спустя трое суток с момента совершения ДТП.

По результатам обсуждения в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении штрафов за нарушение правил дорожного движения. Он был принят сразу в третьем чтении - отныне водителей, совершивших повторный выезд на встречную полосу будут лишать прав на год.