WADA обсудит с ОКР и ПКР вопрос участия российских спортсменов в Играх-2018

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Обсуждение возможности участия российских спортсменов в Олимпиаде и Паралимпиаде в 2018 году в начале апреля обсудят руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) с главами Олимпийского комитета России (ОКР), Паралимпийского комитета России (ПКР) и вице-премьером Виталием Мутко, передает ТАСС со ссылкой на президента ПКР Владимира Лукина.

Встреча запланирована в Копенгагене. На ней будут обсуждаться вопросы выхода из ситуации, сложившейся вокруг многих российских спортсменов, обвиненных в употреблении допинга.

Независимая комиссия WADA летом 2016 года представила доклад, в котором обвинила Россию в подменах допинг-проб на крупных соревнованиях, включая Олимпийские игры в Сочи – 2014 и чемпионат мира по легкой атлетике в Москве – 2013.

По мнению комиссии агентства, система сокрытия положительных допинг-проб в Московской антидопинговой лаборатории действовала с конца 2012 по 2015 год и привела к признанию чистыми 643 положительных допинг-тестов. Глава WADA Ричард Макларен заявил, что министр спорта РФ Виталий Мутко был в курсе всех манипуляций с допинг-пробами, также в этом деле участвовала ФСБ.

В результате на Играх – 2016 сборную Россию по тяжелой атлетике дисквалифицировали в полном составе, а в соревнованиях по легкой атлетике разрешили принимать участие только прыгунье в длину Дарье Клишиной, которая тренируется в США.

Затем Международный паралимпийский комитет отстранил сборную России в полном составе от участия в Играх в Рио. Решение также было принято на основании доклада Ричарда Макларена.

Скандал с допингом уже стоил России чемпионата мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в Сочи. Турнир был перенесен в немецкий Кенигзее.