Международный паралимпийский комитет продлил отстранение ПКР

Фото: Паралимпийский комитет России
Исполком Международного паралимпийского комитета (МПК) единогласно продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), передает ТАСС.
Глава международной организации Филип Крэйвен напомнил, что ПКР отстранили в августе 2016 года после доклада профессора Макларена. Однако Филип Крэйвен указал на прогресс ПКР по процессу восстановления членства.
"На данный момент есть хороший план на бумаге, но теперь мы должны увидеть его реализацию для достижения конкретных результатов", – подчеркнул спортивный функционер.
В документе говорилось о том, что как минимум 35 положительных допинг-проб российских паралимпийцев исчезли за последние четыре года, и виновные не понесли наказания.
Паралимпийский комитет России опротестовал это решение в CAS, однако апелляция была отклонена. Паралимпийцы из России были также отстранены и от Игр 2018 года.
ПКР предлагал МПК допустить к квалификационным соревнованиям Паралимпиады-2018 тех россиян, которые не упоминаются в докладе Макларена, либо разрешить паралимпийцам участвовать в стартах под нейтральным флагом. Руководство международной организации отвергло эти предложения.