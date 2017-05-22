Международный паралимпийский комитет продлил отстранение ПКР

Фото: Паралимпийский комитет России

Исполком Международного паралимпийского комитета (МПК) единогласно продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), передает ТАСС.

Глава международной организации Филип Крэйвен напомнил, что ПКР отстранили в августе 2016 года после доклада профессора Макларена. Однако Филип Крэйвен указал на прогресс ПКР по процессу восстановления членства.

"На данный момент есть хороший план на бумаге, но теперь мы должны увидеть его реализацию для достижения конкретных результатов", – подчеркнул спортивный функционер.