Фигуристка Медведева побила мировой рекорд в короткой программе

Фото: ТАСС/Jeffrey Phelps

Российская фигуристка Евгения Медведева получила рекордно высокий балл в короткой программе на командном чемпионате мира в Токио. Она набрала 80,85 балла, побив собственный лучший результат (79,21), установленный в финале Гран-при.

В конце марта 2017 года Евгения Медведева установила мировой рекорд по сумме короткой и произвольной программ, и завоевала золото на чемпионате мира в Хельсинки.

Россиянка набрала 233,41 балла, превзойдя, таким образом, свое же достижение – в конце января на чемпионате Европы в Чехии она набрала 229,71 балла.