19 апреля 2017, 13:42

Спорт

Стартовал последний этап продажи билетов на Кубок конфедераций в России

Фото: ТАСС/PA Photos/Tony Marshall

Последний этап продажи билетов на Кубок конфедераций стартовал в среду, 19 апреля. Также открылась продажа билетов для болельщиков с ограниченными возможностями и маломобильных групп.

Все желающие могут приобрести билеты как на сайте ФИФА, так и купить их непосредственно в билетных центрах организации, которые откроются в Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Москве.

Билеты, приобретенные онлайн, необходимо будет лично получить в билетных центрах организации. Купленные в ходе предыдущих этапов продаж билеты доставят курьерами, начиная с мая.

Чтобы посетить матчи Кубка конфедераций, всем владельцам билетов необходимо получить паспорт болельщика. Для этого следует подать заявку на сайте www.fan-id.ru.

Кубок конфедераций 2017 года пройдет в период с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Москве. Это восьмой по счету футбольный турнир среди национальных сборных, проводимый под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).

Чтобы решить любые вопросы, связанные с транспортом, болельщики Кубка конфедераций смогут воспользоваться специальной бесплатной горячей линией.

Горячая линия (8-800-775-2018, +7-495-741-18-18 – для звонков из-за рубежа) будет действовать на протяжении всего времени проведения игр. Позвонив на нее, болельщик сможет уточнить расписание и маршруты движения городских, междугородних и международных рейсов, забронировать билет или отменить бронь, а также задать любой вопрос или рассказать о возникших сложностях с перемещением.

Подробнее о Кубке конфедераций, его участниках и матчах – в материале m24.ru.

Сюжеты: Кубок конфедераций – 2017 , Подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года
