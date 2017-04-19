Стартовал последний этап продажи билетов на Кубок конфедераций в России

Фото: ТАСС/PA Photos/Tony Marshall

Последний этап продажи билетов на Кубок конфедераций стартовал в среду, 19 апреля. Также открылась продажа билетов для болельщиков с ограниченными возможностями и маломобильных групп.

Все желающие могут приобрести билеты как на сайте ФИФА, так и купить их непосредственно в билетных центрах организации, которые откроются в Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Москве.

Билеты, приобретенные онлайн, необходимо будет лично получить в билетных центрах организации. Купленные в ходе предыдущих этапов продаж билеты доставят курьерами, начиная с мая.

Чтобы посетить матчи Кубка конфедераций, всем владельцам билетов необходимо получить паспорт болельщика. Для этого следует подать заявку на сайте www.fan-id.ru.