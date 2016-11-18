ЦСКА одержал победу над "Жальгирисом" в матче Евролиги

Фото: ТАСС/Станислав Красилин

Баскетболисты московского ЦСКА одержали победу в домашнем матче над литовским клубом "Жальгирис" в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча восьмого тура завершилась со счетом 95:86 в пользу хозяев. Самым результативным игроком в составе армейцев стал Милош Теодосич, набравший 25 очков. У гостей 30 баллами отметился Паулюс Янкунас.

Ранее московский ЦСКА проиграл турецкой "Дарюшафаке" в матче седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги. Это было первое поражение для армейцев в текущем розыгрыше турнира.

Встреча состоялась 16 ноября в Стамбуле и завершилась со счетом 91:83 в пользу хозяев паркета.