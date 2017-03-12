"Спартак" упрочил лидерство в чемпионате России по футболу

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Столичный "Спартак" обыграл команду "Анжи" в матче 19-го тура чемпионата России по футболу. Тем самым клуб упрочил свою позицию лидера турнира.

Встреча прошла в столице и завершилась победой "Спартака" со счетом 1:0. Единственный гол забил на 67-й минуте Александр Самедов.

После 19 туров РФПЛ "Спартак" набрал 44 очка, опережая идущих следом ЦСКА и "Зенит" на восемь баллов.

Красно-белым предстоит матч с московским "Локомотивом" 18 марта, а "Анжи" днем ранее примет "Оренбург".