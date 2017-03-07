Исполняющая обязанности гендиректора РУСАДА подала в отставку

Исполняющая обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович подала в отставку, передает Р-Спорт.

Об этом 7 марта рассказал глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин, участвовавший в общем собрании учредителей РУСАДА. Замену Анцелиович выберут до 9 марта.

Она была и.о. гендиректора РУСАДА с декабря 2015 года. Ранее этот пост возглавлял Рамиль Хабриев.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации в ноябре 2015 года на фоне обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил.

В декабре 2016 года и. о. гендиректора РУСАДА попала в медийный скандал. По данным газеты The New York Times, она подтвердила наличие в России допинг-системы.

В Кремле решительно опровергли заявление статьи The New York Times о причастности чиновников к возможному употреблению допинга российскими спортсменами. Дмитрий Песков призвал проверить достоверность высказывания Анны Анцелиович.

В марте 2017 года Владимир Путин заявил о провале отечественной антидопинговой системы. Президент отметил, что, несмотря на промахи в работе WADA и комиссии Макларена, Россия должна прислушаться к их рекомендациям, поскольку выявленные случаи употребления допинга в нашей стране, все же, были.

В России создадут новую систему проверки спортсменов, заявил президент. Может ли это привести к концу гонений на российский спорт, в программе "В теме" расскажет ее ведущий, политолог Дмитрий Дробницкий.