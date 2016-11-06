ЦСКА не смог переиграть на домашней арене "Амкар"

Московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью с пермским "Амкаром". Матч 13-го тура чемпионата России завершился со счетом 2:2 (2:2).

В составе красно-синих голы забили Сергей Игнашевич (18-я минута, с пенальти) и Зоран Тошич (45). У "Амкара" отличились Георгий Джикия (25) и Михаил Костюков (27).

После 13 туров армейцы, одержавшие в шести последних играх всего одну победу, занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Спартака" на девять баллов. "Амкар" идет на пятой позиции.

В следующем туре 18 ноября ЦСКА сыграет на выезде с тульским "Арсеналом", "Амкар" 20 ноября в Москве встретится со "Спартаком".