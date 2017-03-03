"Байкал-Энергия" одержал победу над "Водником" в переигровке скандального матча

Иркутский клуб "Байкал-Энергия" обыграл архангельский "Водник" со счетом 4:3 в переигровке матча второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом, сообщает ТАСС.

Переигровка проходила в подмосковном Обухове. Победу клубу "Байкал-Энергия" принесли голы Евгения Иванушкина (на 31-й, 35-й и 62-й минутах матча) и Станислава Исмагилова (на 34-й минуте). У проигравшей команды забитыми мячами отметились Сергей Перминов (80, 85) и Александр Антонов (65).

В воскресенье 26 февраля команды играли друг против друга в Архангельске.

Первый тайм встречи между "Водником" из Архангельска и иркутской "Байкал-Энергией" завершился со счетом 0:0. Во втором команды начали поражать собственные ворота. "Водник" забил 11 автоголов усилиями одного игрока – Олега Пивоварова.

Странный результат матча объясняется тем, что команды не были заинтересованы в победе. Резульататы матча с 20 забитыми автоголами аннулировали. Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России

Оба клуба были оштрафованы на 300 тысяч рублей. Кроме того, контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом дисквалифицировал главного тренера архангельского "Водника" Игоря Гапановича и иркутского "Байкала-Энергии" Евгения Ерахтина на 2,5 года. Игрок архангельского "Водника" Олег Пивоваров дисквалифицирован на шесть месяцев.

