Первый официальный трейлер фильма "Салют" появился в Сети

Видео: YouTUBE/Россия 24

Официальный трейлер фильма "Салют-7" Клима Шипенко выложили в Сеть.

В основе сюжета – история одноименной советской космической станции. Действие происходит в 1985 году, когда станция "Салют-7", находящаяся на орбите в беспилотном режиме, внезапно перестает выходить на связь. Чтобы выяснить причины аварии и предотвратить катастрофу, нужно отправить на орбиту людей. Экипаж впервые в истории должен произвести стыковку в космосе с неуправляемым объектом. Это задание до сих пор считается самым сложным в истории мировой космонавтики.

Оператор Сергей Астахов специально для фильма разработал уникальные технологии съемки в невесомости.

В главных ролях снялись Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Мария Миронова, Оксана Фандера, Любовь Аксенова, Александр Самойленко, Виталий Хаев и другие.

Выход фильма "Салют-7" запланирован на осень 2017 года.