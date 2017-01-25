Фильм "Она" Пола Верхувена получил 11 номинаций на премию "Сезар"

Кадр из фильма "Она"

Фильм "Она" Пола Верхувена получил 11 номинаций на французскую кинопремию "Сезар". Об этом пишет Variety.

Эротический триллер "Она" оказался в номинациях "Лучшая картина", "Лучший режиссер", "Лучшая женская роль второго плана", "Актерский прорыв", "Лучший сценарий" и нескольких других. Изабель Юппер, уже получившая "Золотой глобус" за эту роль, была номинирована в категории "Лучшая женская роль". Возможно, Юппер достанется и "Оскар", так как актриса попала в шорт-лист кандидатов.

Также 11 номинаций получил фильм "Франц" Франсуа Озона, девять – "В тихом омуте", семь – "Божественные" Уда Беньямина.

Помимо этих фильмов в шорт-листе оказались "Манчестер у моря", "Я, Даниил Блейк", "Тони Эрдмана", "Это только конец света", "Бакалавр", "Водолей" и "Незнакомка".

Ранее сообщалось, что режиссер Роман Полански, назначенный на пост президента премии "Сезар" – 2017, отказался от председательства в связи с обвинениями в изнасиловании несовершеннолетней девушки в 1970-х.

Церемония награждения победителей состоится 24 февраля 2017 года.