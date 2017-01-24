Форма поиска по сайту

24 января 2017, 13:15

Культура

Роман Полански отказался от поста президента премии "Сезар" в связи со скандалом

Фото: ТАСС

Режиссер Роман Полански отказался занять пост президента премии "Сезар". Об этом сообщает Associated Press.

Так называемый "французский "Оскар", премия "Сезар", вновь осталась без президента. 18 января стало известно, что председателем 42-й церемонии был назначен Роман Полански. спустя несколько дней режиссер отказался занять этот пост, не прокомментировав причину. Такое решение Полански вызвано обвинениями в изнасиловании несовершеннолетней Саманты Геймер в 70-х годах.

У решения о назначении мэтра на пост президента премии сразу появилось множество противников. В первую очередь, министр Франции по делам семьи, детей и женщин Лоранс Россиньоль, которая сказала, что "шокирована тем фактом, что изнасилование ничего не значит". А представительница феминистского движения Osez le Féminisme Клэр Серр-Комб заявила, что они не допустят этого назначения. "Назначение Полански – оскорбление по отношению ко всем жертвам сексуального насилия".

Роман Полански является одним из самых влиятельных кинематографистов конца 60-х. Режиссер удостоен таких наград, как каннская "Золотая пальмовая ветвь", "Золотой медведь" Берлинского кинофестиваля, "Золотой лев" Венецианского фестиваля за достижения в течение карьеры, "Оскар", "Сезар", "Золотой глобус" и BAFTA. Среди самых известных картин этого режиссера – "Призрак", "Венера в мехах" и "Пианист".

