20 января 2017, 14:19

Селин Дион и Ариана Гранде исполнят саундтреки к фильму "Красавица и Чудовище"

Кадр из фильма "Красавица и чудовище"

Селин Дион исполнит саундтрек к фильму "Красавица и Чудовище". Об этом сообщает he Hollywood Reporter.

Дион исполнит песню How Does A Moment Last Forever, написанную Тимом Райсом и Аланом Менкеном. Композиция получила премию "Оскар" и три премии "Грэмми". Она зазвучит в финальных титрах. Именно Селин Дион записала How Does A Moment Last Forever для одноименного мультфильма, выпущенного компанией Disney в 1991 году.

Центральную музыкальную тему, композицию Beaty and the Beast, исполнят Ариана Гранде и Джон Ледженд.

Главные роли в картине сыграли Эмма Уотсон и Дэн Стивенс. Также в съемках приняли участие Юэн Макгрегор, Йен Маккеллен и Эмма Томпсон.

Мировая премьера фильма состоится 15 марта 2017 года. В России "Красавица и Чудовище" выйдет в прокат на день позже.

Видео: youtube/пользователь: Disney Movie Trailers

