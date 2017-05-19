Форма поиска по сайту

19 мая 2017, 11:19

Культура

Дмитрий Маликов исполнил рэп о свиданиях и возрасте

Фото: YouTUBE/Юрий Хованский

Известный российский музыкант Дмитрий Маликов записал совместную хип-хоп композицию с видеоблогером Юрием Хованским. Видеоклип на песню "Спроси у своей мамы" размещен на YouTUBE-канале последнего.

По сюжету видеоблогер обращается к певцу за помощью в деликатном деле – Маликов должен отвлечь внимание мамы пассии Хованского, которую та берет с собой на все свидания. Маликов, как представитель старшего поколения, соглашается и очаровывает маму разговорами о временах их молодости.

Видео: YouTUBE/Юрий Хованский

Очарована и девушка – она все чаще начинает поглядывать на принца российской эстрады, и в итоге Хованский гуляет под руку с мамой, а Маликов – с дочкой.

Совместную песню певец анонсировал в своем Twitter еще 22 февраля. Также он сообщил, что ждет новых предложений совместной работы с другими музыкантами.

Дмитрий Маликов давно прояваляет интерес к русскому рэпу. Певца неоднократно замечают на рэп-баттлах Versus. Особенно Маликов выделяет творчество рэперов Басты и Оксимирона, которым часто посвящает записи в своем Twitter.

