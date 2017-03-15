Трейлер нового сезона сериала "Доктор Кто" появился в сети

Фото:youtube.com/BBC

Телеканал BBC опубликовал полный трейлер 10-го сезона сериала "Доктор Кто" на своем YouTube-канале.

Судя по трейлеру, в новом сезоне героям предстоит путешествие во времени – в 1814 год, и между планетами – на Марс. Также им придется противостоять эмодзи-роботу и зомби. "Что-то приближается, и у меня такое чувство, что мы будем сильно заняты", – говорит в трейлере сам Доктор Кто.

Видео: youtube/пользователь: BBC

В новом сезоне роль спутницы Доктора Кто исполнит актриса Перл Маки. До официальной премьеры нового сезона ждать осталось совсем недолго – она намечена на апрель 2017 года. Исполнитель главной роли Питер Капальди заявил, что 10-й сезон сериала станет для него последним.