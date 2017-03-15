Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 марта 2017, 09:56

Культура

Трейлер нового сезона сериала "Доктор Кто" появился в сети

Фото:youtube.com/BBC

Телеканал BBC опубликовал полный трейлер 10-го сезона сериала "Доктор Кто" на своем YouTube-канале.

Судя по трейлеру, в новом сезоне героям предстоит путешествие во времени – в 1814 год, и между планетами – на Марс. Также им придется противостоять эмодзи-роботу и зомби. "Что-то приближается, и у меня такое чувство, что мы будем сильно заняты", – говорит в трейлере сам Доктор Кто.

[html][/html]
Видео: youtube/пользователь: BBC

В новом сезоне роль спутницы Доктора Кто исполнит актриса Перл Маки. До официальной премьеры нового сезона ждать осталось совсем недолго – она намечена на апрель 2017 года. Исполнитель главной роли Питер Капальди заявил, что 10-й сезон сериала станет для него последним.

Сериал "Доктор Кто" является самым долгим проектом BBC и самым продолжительным сериалом в мире. Он стартовал в ноябре 1963 года. За 50 лет существования сериала главную роль Доктора в нем исполнили более десяти актеров, первым из которых стал Уильям Хартнелл.
новости культурного мира Доктор Кто

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика