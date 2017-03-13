Юлия Самойлова: кто она и почему поедет на Евровидение-2017

Внутренний отбор на ежегодный конкурс Евровидение завершился в воскресенье, 12 марта. Представлять Россию на конкурсе, который пройдет в Киеве в мае, будет певица Юлия Самойлова, с детства прикованная к инвалидной коляске. Кто она и чем известна – в материале m24.ru.
Любимица Примадонны
У Юлии Самойловой за плечами не один серьезный вокальный конкурс, но главным испытанием она сама считает участие в телепроекте "Фактор А". Став участницей третьего сезона, она покорила сердце примадонны российской эстрады Аллы Борисовны Пугачевой, которая аплодировала девушке стоя. В номинацию "Сольное пение в возрасте до 25 лет" прошли отбор 50 человек, к финальным прослушиваниям осталось трое – в том числе и Самойлова. По мнению Пугачевой, попадание исполнительницы в тройку лучших не было связано с ее физическим недугом, но говорит только о ее музыкальности, яркой индивидуальности и характере бойца. Юлия завоевала награду "Золотая звезда Аллы" и стала серебряным лауреатом конкурса "Фактор А".
Особенный статус
После конкурса особенный статус Самойловой был отмечен не раз. Она участвовала в Торжественной церемонии открытия Зимних Паралимпийских игр в 2014 году. Самойлова исполнила песню "Вместе", посвященную равенству всех людей на планете. Блестящее выступление подтолкнуло российскую сторону к тому, чтобы внести Самойлову в список претендентов на участие в Евровидении.
По словам самой Юлии, к креслу ее привела прививка от полиомиелита. В 13 лет ей был поставлен страшный диагноз – спинальная амиотрофия Вердинга–Гофмана. Несмотря на это, она училась в общеобразовательной школе, а с 12 лет начала заниматься с педагогом по вокалу во дворце творчества.
В октябре прошлого года 27-летнюю девушку успешно прооперировали. Деньги на операцию помогли собрать поклонники исполнительницы. Вместе с реабилитационным периодом операция отняла много времени. Однако девушка полна оптимизма и говорит, что не собирается думать о болезнях и намерена выступить достойно.
"Операция тяжелая: 6–10 часов под общим наркозом и до 6 месяцев до полного восстановления (надеюсь, что быстрее). Всех проблем она не решает, но это лучшее, что может предложить медицина на сегодняшний день. Конечно, эта операция не поставит меня на ноги, но я смогу сидеть ровнее и моим органам будет легче функционировать", – написала Юлия в своей официальной группе "ВКонтакте".
Репертуар
Юлия Самойлова сама пишет песни, однако для конкурса была выбрана композиция Flame Is Burning Леонида Гуткина, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейна. Исполнительница призналась, что столкнулась с трудностями, так как текст написан на английском языке (это обязательное условие для всех участников Евровидения), однако песня кажется ей гармоничной и полностью отражает ее собственное мироощущение и настроение.
Юлия Самойлова выступит 11 мая во втором полуфинале киевского Евровидения. Традиционно оба промежуточных этапа будут транслировать федеральные каналы.