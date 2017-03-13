Юлия Самойлова: кто она и почему поедет на Евровидение-2017

Внутренний отбор на ежегодный конкурс Евровидение завершился в воскресенье, 12 марта. Представлять Россию на конкурсе, который пройдет в Киеве в мае, будет певица Юлия Самойлова, с детства прикованная к инвалидной коляске. Кто она и чем известна – в материале m24.ru.

Фото: снимок с видео/Продюсерский центр Игоря Матвиенко/ТАСС

Любимица Примадонны

У Юлии Самойловой за плечами не один серьезный вокальный конкурс, но главным испытанием она сама считает участие в телепроекте "Фактор А". Став участницей третьего сезона, она покорила сердце примадонны российской эстрады Аллы Борисовны Пугачевой, которая аплодировала девушке стоя. В номинацию "Сольное пение в возрасте до 25 лет" прошли отбор 50 человек, к финальным прослушиваниям осталось трое – в том числе и Самойлова. По мнению Пугачевой, попадание исполнительницы в тройку лучших не было связано с ее физическим недугом, но говорит только о ее музыкальности, яркой индивидуальности и характере бойца. Юлия завоевала награду "Золотая звезда Аллы" и стала серебряным лауреатом конкурса "Фактор А".

Особенный статус

После конкурса особенный статус Самойловой был отмечен не раз. Она участвовала в Торжественной церемонии открытия Зимних Паралимпийских игр в 2014 году. Самойлова исполнила песню "Вместе", посвященную равенству всех людей на планете. Блестящее выступление подтолкнуло российскую сторону к тому, чтобы внести Самойлову в список претендентов на участие в Евровидении.

Видео: YouTUBE/Юлия Самойлова

По словам самой Юлии, к креслу ее привела прививка от полиомиелита. В 13 лет ей был поставлен страшный диагноз – спинальная амиотрофия Вердинга–Гофмана. Несмотря на это, она училась в общеобразовательной школе, а с 12 лет начала заниматься с педагогом по вокалу во дворце творчества.

В октябре прошлого года 27-летнюю девушку успешно прооперировали. Деньги на операцию помогли собрать поклонники исполнительницы. Вместе с реабилитационным периодом операция отняла много времени. Однако девушка полна оптимизма и говорит, что не собирается думать о болезнях и намерена выступить достойно.

"Операция тяжелая: 6–10 часов под общим на­ркозом и до 6 месяцев до полного восстановления (надеюсь, что бы­стрее). Всех проблем она не решает, но это лучшее­, что может предложить медицина на сегодняшний день. ­Конечно, эта операция не поставит меня на ­ноги, но я смогу сидеть ровнее и моим органам будет легче функцио­нировать", – написала Юлия в своей официальной группе "ВКонтакте".

Репертуар

Юлия Самойлова сама пишет песни, однако для конкурса была выбрана композиция Flame Is Burning Леонида Гуткина, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейна. Исполнительница призналась, что столкнулась с трудностями, так как текст написан на английском языке (это обязательное условие для всех участников Евровидения), однако песня кажется ей гармоничной и полностью отражает ее собственное мироощущение и настроение.

Видео: YouTUBE/Eurovision lyrics

Юлия Самойлова выступит 11 мая во втором полуфинале киевского Евровидения. Традиционно оба промежуточных этапа будут транслировать федеральные каналы.