13 февраля 2017, 10:32

Культура

Фильм "Ла-Ла Ленд" и Эмма Стоун получили премию BAFTA

Кадр из фильма "Ла-Ла Ленд"

Фильм "Ла-Ла Ленд" стал лучшим по версии Британской академии кино и телевизионных искусств. Об этом сообщается в твиттере премии. Фильм был представлен в 11 номинациях.

Эмма Стоун, исполнившая главную роль в этой картине, получила награду в номинации "Лучшая женская роль". Также премии был удостоен режиссер фильма Дэмьен Шазелл и авторы оригинального саундтрека к "Ла-Ла Ленду".

Лучшим актером стал Кейси Аффлек, сыгравший в картине "Манчестер у моря". Фильм "Прибытие" получил премию за лучший звук, "Джекки" – за лучшие костюмы, "Сын Саула" – как лучшая неанглоязычная картина.

Ведущим BAFTA – 2017 стал британский актер и писатель Стивен Фрай. Открывая церемонию, он пошутил, что победителей определили русские хакеры: "Давайте перейдем к самим наградам и посмотрим, кого там русские выбрали победителями", – сказал он, открывая церемонию награждения", – сказал он.

70-я церемония вручения наград премии BAFTA за заслуги в кинематографе состоялась 12 февраля 2017 года в лондонском концертном зале Альберт-холл. На церемонии присутствовали члены королевской семьи принц Уильям с супругой Кейт Мидлтон.

Ранее сообщалось, что "Ла-Ла Ленд" был удостоен премии Гильдии режиссеров США, премии Лондонских кинокритиков и премии "Золотой глобус", а также номинирован на "Оскар".

