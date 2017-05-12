Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Народный артист России, композитор, автор музыки из рок-оперы "Юнона и Авось" Алексей Рыбников назначен председателем совета Союза композиторов РФ. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение было принято на внеочередном съезде организации 11 мая. В совет Союза композиторов вошли 30 человек. Также были выбраны почетного председателя совета и председателя правления Союза композиторов. Ими стал композитор, народные артисты РФ Александр Чайковский и Рашид Калимуллин.

Еще в марте стало известно, что Союз находится на грани банкротства, а долг организации перед налоговыми органами составляет более семи миллионов рублей. Полномочия заместителя председателя Союза Игоря Рингера, отвечающего за финансово-хозяйственную деятельность были приостановлены.