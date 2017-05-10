Умер родоначальник жанра дрим-хаус и автор хита Children Роберт Майлз

Фото: facebook.com/robertmilespage

Отец дрим-хауса, легенда электронной музыки 1990-х Роберт Майлз скончался на 48-м году жизни. Об этом сообщает британская газета Mirror.

Музыкант и композитор умер от неизвестной болезни в Испании 9 мая.

"Я буду скучать по дракам, потасовкам, критике, осуждениям, но особенно – по его таланту. В поисках звука и мелодии он не знал себе равных", – цитирует издание давнего друга Майлза Джо Т. Ваннелли.

Мировую известность Майлзу принес хит Children, вышедший в 1995 году. За две недели с момента релиза было продано более 30 тысяч копий сингла, благодаря чему композиция получила платиновый статус в Великобритании и других странах Европы. Спустя 20 лет Children остается визитной карточкой Роберта Майлза и главным синглом дрим-хауса.

Видео: YouTube/Robert Miles