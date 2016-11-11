Электричка устроила "фейерверк" в Зеленограде. Видео

Замыкание на контактной сети произошло на железнодорожной платформе на станции Крюково в Зеленограде, сообщил читатель m24.ru.

Инцидент произошел рано утром 11 ноября, когда пассажиров на железной дороге было немного.

Ранее в подмосковном управлении МЧС сообщили, что электрички и поезда на Смоленском и Киевском направлениях железной дороги задерживаются из-за обледенения контактной сети.

Задерживались восемь пригородных составов (на 10–40 минут) и 10 поездов дальнего следования в сторону Москвы (от 10 минут до 2 часов). Справку об опоздании поезда можно взять в пригородной кассе.

Из-за ЧП все поезда начали переводить на тепловую тягу, также на линию вышли локомотивы с вибропантографами (устройствами для очистки наледи).