11 ноября 2016, 11:00

Общество

Электричка устроила "фейерверк" в Зеленограде. Видео

Замыкание на контактной сети произошло на железнодорожной платформе на станции Крюково в Зеленограде, сообщил читатель m24.ru.

Инцидент произошел рано утром 11 ноября, когда пассажиров на железной дороге было немного.

Ранее в подмосковном управлении МЧС сообщили, что электрички и поезда на Смоленском и Киевском направлениях железной дороги задерживаются из-за обледенения контактной сети.

Задерживались восемь пригородных составов (на 10–40 минут) и 10 поездов дальнего следования в сторону Москвы (от 10 минут до 2 часов). Справку об опоздании поезда можно взять в пригородной кассе.

Из-за ЧП все поезда начали переводить на тепловую тягу, также на линию вышли локомотивы с вибропантографами (устройствами для очистки наледи).

С 10 ноября почти на месяц раньше срока в Москве началась метеорологическая зима. Все городские дорожно-транспортные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. О том, где можно узнать о работе городского транспорта, аэропортов и как правильно вести себя в гололед – читайте в материале m24.ru.

