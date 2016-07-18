Все сделки с нотариусом будут регистрировать в электронном реестре

Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

Осенью информацию обо всех брачных договорах, завещаниях и доверенностях начнут заносить в электронный государственный реестр. Об этом m24.ru рассказал начальник юридического отдела Федеральной палаты нотариата Александр Сагин. Он пояснил, что с 1 октября 2016 года все сделки, проводимые с участием нотариуса, будут регистрироваться в Едином реестре нотариальных действий.

"Сведения о некоторых типах сделок вносились и ранее, теперь эта практика будет распространена на всю деятельность нотариусов", - сказал Сагин.

Это необходимо для того, чтобы исключить возможность подделки доверенности, завещания или любого другого нотариально заверенного документа. Любой государственный орган или другой нотариус смогут быстро проверить подлинность документа, что должно защитить граждан от мошеннических действий и при этом сократит время, необходимое на проверку всех деталей сделки.

"Например, если приходит клиент и показывает документ, якобы заверенный другим нотариусом, проверить его подлинность будет проще. Сейчас в России 7914 нотариусов, и запрашивать каждого из них по телефону или почте – нереально. Но теперь можно будет просто зайти в реестр и проверить", – пояснил Сагин.



Федеральная нотариальная палата (ФНП) объединяет всех нотариусов страны, которые состоят в региональных палатах. На сегодняшний день отделения организации есть в 84 субъектах Российской Федерации. ФНП занимается защитой прав и законных интересов граждан, а также юридических лиц. С 2013 года нотариусы могут заверять не только бумажные документы, но и цифровые версии . Помимо этого, с помощью базы федеральной нотариальной палаты можно проверить перед покупкой автомобиль – не находится ли он под залогом в банке. Кроме того, в 2015 году заметно выросло число людей, которые оформляют покупку жилья через нотариуса. Это не только гарантирует прозрачность сделки, но и экономит время. Нотариус сам получает необходимые выписки из реестров, готовит договор купли-продажи, обеспечивает правовую сторону сделки, направляет документы в Росреестр и получает их оттуда в ускоренном режиме.

Заслуженный юрист России, заведующий кафедрой нотариата РААН Василий Ралько отмечает, что у нотариальных контор может быть разная специфика работы.

"Многое зависит от места расположения офиса. Те нотариусы, которые сидят в бизнес-центрах, чаще имеют дело с долями предприятий, залогами и так далее. В спальных районах преобладают вопросы наследования, согласия на выезд детей, брачные договоры", – сказал он.

Эксперт добавил, что при любом уклоне деятельности, работы у нотариусов всегда очень много. "Сегодня в Москве работают порядка 700 нотариусов. Каждый за год принимает десятки тысяч человек. У меня в прошлом году было 50 тысяч клиентов, это немного выше среднего. Хотя бывает и по 100 тысяч, и даже по 200 тысяч человек. Поэтому единый реестр может облегчить работу и сократить время, которое необходимо на каждого клиента", – подчеркнул Ралько.

Основатель сервиса по подбору узкоспециализированных юристов "Найдем адвоката" Чермен Дзотов отмечает, что инициатива Федеральной нотариальной палаты не должен нарушить право на защиту персональных данных.

"Подобных реестров существует довольно много – это и единый госреестр юридических лиц, и такой же реестр индивидуальных предпринимателей. Обычно они являются открытыми, из них можно получить необходимые данные. Персональные данные в этом случае возможно распространять. Так как это официальная база данных, которая администрируется уполномоченными лицами, никакого нарушения прав здесь нет", – пояснил собеседник m24.ru.

Сегодня в электронном виде доступны несколько государственных реестров. В частности, за ближайшие три года будет сформирована общероссийская база автомобилей. Сервис будет содержать полную детальную информацию обо всех машинах, которые были произведены на территории России или легально ввезены. Чтобы проверить машину, нужно будет заплатить от 500 рублей до 2 тысяч рублей. Реестр уже заработал в тестовом режиме. Кроме того, на портале открытых данных появился реестр камер видеонаблюдения, расположенных в общественных местах. Всего в списке порядка 2,5 тысячи камер, установленных, к примеру, на выходах из метрополитена, возле крупных торговых центров, на площадях и так далее.

В столице есть реестр всех регулярных маршрутов общественного транспорта. В нем отражены все данные, вплоть до схемы движения и расписания автобусов. Кроме того, этим летом столичные власти хотят создать единый реестр дачников. Во время сельскохозяйственной переписи, чиновники будут проверять дачные участки, выявлять те, которыми хозяева давно не пользуются. Заброшенные участки также будут проинспектированы, но в реестр по производству сельхозпродукции они не попадут.