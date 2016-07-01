Ночной велопарад можно будет посмотреть дома

Фото: m24.ru

Второй московский ночной велопарад, который пройдет 2 июля, будут транслировать 34 камеры сервиса "Окно в город", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в департаменте информационных технологий столицы.

Камеры городской системы видеонаблюдения будут "сопровождать" участников велопробега на протяжении всего маршрута от Суворовской до Болотной площади. В трансляции задействованы 34 камеры, которые в этот период перейдут в ночной режим работы.

Трансляция стартует 2 июля в 21:00. Она поможет автомобилистам следить за дорожной ситуацией и ограничениями движения. А участникам велопарада поможет узнать, что происходит на других участках маршрута – на мобильных устройствах.

Участники пробега начнут собираться на Суворовской площади в 22:00, колонна отправится в 23:00.

Маршрут велопарада составит около 20 километров. Участники проедут по Самотечной улице, Цветному бульвару, затем свернут на Тверской бульвар и Новый Арбат и выедут на Ростовскую набережную.

К центру города они будут возвращаться через Хамовнический вал, Большую Пироговскую улицу, Зубовский бульвар, Пречистенскую набережную и по Маховой улице, Лубянке, Большому Москворецкому мосту выедут на финиш к Болотной площади.

У каждого участника велопарада на байке должны быть установлены задние и передние фонари – это обязательное условие.

Сервис онлайн-трансляций массовых мероприятий с камер городской системы видеонаблюдения "Окно в город" был запущен в декабре 2014 года. За время работы сервиса москвичи смогли оценить обстановку на более чем 20 городских мероприятиях.

С начала этого года на странице сервиса состоялись трансляции нескольких городских фестивалей и культурных акций, репетиций и Парада Победы, а также акции "Бессмертный полк".