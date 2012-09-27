Форма поиска по сайту

27 сентября 2012, 06:04

Происшествия

На станции метро "Перово" погиб мужчина

В метро за сутки погибли два человека. На станции метро "Тушинская" на рельсы упала женщина, а за несколько часов до этого на станции "Перово" под приближающийся состав спрыгнул мужчина

Мужчина, который накануне вечером бросился под поезд на станции "Перово", погиб. Об этом РИА Новости сообщили в горячей линии столичного метро.

"Предположительно, это была попытка суицида", - ранее сказал источник агентства в правоохранительных органах.

По словам очевидцев, движение поездов на желтой ветке после инцидента было затруднено. Поезда двигались с увеличенным интервалом, долгое время стояли на станциях и в перегонах между станциями.

Сюжет: Изменения в работе метро
несчастные случаи метрополитен гибель человека чп

