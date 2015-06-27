Двухлетний ребенок погиб, выпав из окна квартиры в центре Москвы

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Двухлетний ребенок выпал из окна квартиры в центре города, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Сообщение на службу "02" о падении ребенка с высоты по адресу: улица 2-я Черногрязская, дом № 9 поступило 26 июня около 18.00.

Прибывшими на место по указанному адресу сотрудниками полиции установлено, что в 14.00 выпал из окна квартиры 2-летний ребенок, который от полученных повреждений скончался.

Ранее m24.ru сообщало, что в подмосковном Воскресенске следователи СК устанавливают обстоятельства падения ребенка из окна дома.

21 июня в больницу Воскресенска был доставлен шестилетний мальчик с травмами характерными для падения с высоты. Установлено, что ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. По данному факту организовано проведение доследственной проверки.

Следователи выяснили, что ребенок находился в квартире вместе с родителями. В момент, когда он остался один в комнате, облокотился на москитную сетку и упал из окна.

В настоящее время мальчик находится в реанимации.