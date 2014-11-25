На севере Москвы годовалая девочка выпала из окна

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Годовалая девочка выпала из окна квартиры на севере Москвы, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД России.

Инцидент произошел в минувший понедельник около полудня в жилом доме на Базовской улице. Ребенка с различными травмами доставили в больницу. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Как добавляет "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, мать девочки в момент трагедии находилась в квартире в состоянии алкогольного опьянения.

Похожий случай произошел месяц назад на улице Дыбенко. Женщина не уследила за ребенком, который забрался на подоконник и выпал из окна.

От полученных травм он скончался на месте. В результате следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Кроме того, в октябре этого года в Мытищах следователи предъявили обвинение 25-летней местной жительнице, случайно убившей свою маленькую дочь. Женщина кормила своего ребенка в состоянии наркотического опьянения, однако уснула и выронила девочку.

После падения ребенок был госпитализирован, однако от полученных травм скончался в больнице.