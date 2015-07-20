При взрыве в лаборатории в центре города пострадал один человек

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

При взрыве в лаборатории Государственного научного центра "Ниопик" на Большой Садовой улице пострадал один человек, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Несчастный случай произошел во время испытаний химических препаратов в лаборатории, арендуемой "Ростестом". В результате взрыва ударная волна выбила стекла в одном из кабинетов.

Кроме того, лаборант, проводивший опыт, получил серьезные повреждения туловища и рук. Как добавили в пресс-службе столичного управления МЧС, в лаборатории произошел хлопок газово-воздушной смеси. Помощи спасателей не потребовалось.

Отметим, на прошлой неделе в одной из ячеек камеры хранения на Казанском вокзале произошел хлопок, из-за которого погнулась дверца. В результате взрыва пострадавших нет.

Позднее выяснилось, что взрыв произошел из-за неисправной сумки-холодильника. Сотрудники полиции уже установили хозяина сумки и опрашивают его. По его словам, там находились продукты, косметика и сухой лед.