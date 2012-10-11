Колумбийский акробат, упавший с высоты, не получил серьезных травм

Фото: ИТАР-ТАСС

Колумбийский акробат Марио Себаллос, упавший с высоты во время выступления в Большом московском цирке, не получил серьезных повреждений. Уже в пятницу артист снова выйдет на манеж.

Предварительный диагноз "перелом позвоночника" на обследовании не подтвердился, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе цирка Вадима Гуровича.

"Марио упал во время исполнения рекордного трюка. Он завершил выступление, после чего обратился к врачу с жалобами на симптоматические боли. Артиста направили на обследование в Боткинскую больницу. Врачи не нашли у Себаллоса серьезных травм, и он был отпущен домой. Уже в пятницу он снова выступит перед зрителями нашего цирка", - рассказал Гурович.

Напомним, изначально поступила информация, что колумбийский акробат получил перелом шейного отдела позвоночника.