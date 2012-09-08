Форма поиска по сайту

08 сентября 2012, 11:23

Происшествия

В подземном коллекторе в центре Москвы погибли четверо рабочих

Фото: ИТАР-ТАСС

В подземном коллекторе в центре Москвы погибли четверо рабочих. Мужчины пытались спасти отравившегося парами метана коллегу, но также потеряли сознание.

Инцидент произошел накануне вечером на Госпитальной улице в районе дома № 3. В службу "01" обратился бригадир рабочих, занимавшихся расширением колодца, и сообщил, что его подчиненные находятся внутри колодца без сознания.

"В пятницу вечером в подземном коллекторе были обнаружены тела четверых рабочих. На месте работает следственно-оперативная группа", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления МВД.

По предварительным данным, один из рабочих потерял сознание, надышавшись парами скопившегося в колодце метана. Остальные бросились ему на помощь, но тоже потеряли сознание.

Напомним, что подобный инцидент произошел в августе в Мытищинском районе Подмосковья. Один из рабочих, ремонтировавших колодец на частном участке, потерял сознание. Напарник спустился на помощь пострадавшему, но на глубине также почувствовал себя плохо. В результате оба мужчины погибли от отравления ядовитыми парами.

несчастные случаи отравления чп

