16 февраля 2017, 21:41

Экономика

СМИ узнали о закупках Белоруссией нефти у Ирана

Фото: Sergei Grits/AP/ТАСС

Белорусская компания Beloil Polska закупила 80 тысяч тонн нефти у иранской нефтяной компании NIOC, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, это первая сделка между странами по поставкам нефти. Загрузка танкеров может начаться примерно 20 февраля, утверждают источники.

Неизвестной остается лоигистика поставок. Предположительно иранскую нефть доставят в порт Одессы в Черном море или в Вентспилс в Балтийском море, а далее по железной дороге в Белоруссию.

Ранее Александр Лукашенко поручил правительству найти альтернативные источники поставок из-за снижения объемов поступающей из России беспошлинной нефти.

Почему Лукашенко взял курс на независимость, и как на это отреагирует Россия, смотрите в программе "В теме".

нефть бизнес Иран Белоруссия Александр Лукашенко жизнь в мире

