В 2015 году рубль существенно укрепится - глава ЦБ

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С учетом ожидаемого повышения цен на нефть в 2015 году рубль должен существенно укрепиться, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в четверг.

При этом она отметила, что даже при цене нефти 60 долларов за баррель рубль имеет "потенциал укрепления", пишет "Интерфакс".

Набиуллина также сказала, что Банк России считает маловероятным риск реализации подготовленного осенью стрессового сценария, предусматривающего долгосрочное снижение мировых цен на нефть до 60 долларов за баррель.

"По нашей оценке, цены на нефть в ближайшие 3 года будут в среднем находиться на уровне 80 долларов за баррель", - заявила Набиуллина. Она добавила, что Банк России направит порядка 85 миллиардов долларов на валютные операции при реализации стрессового сценария в экономике. По ее мнению, это вполне приемлемо с точки зрения уровня достаточности валютных резервов.

Стоит отметить, в начале октября ЦБ подготовил стрессовый сценарий развития экономики, предусматривающий падение нефтяных цен до 60 долларов за баррель. При этом глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев тогда назвал этот сценарий нереалистичным, заявив, что "ни одна из стран этого не выдержит".

Напомним, 11 ноября Банк России отменил валютный коридор - интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины. На такой шаг банкиры пошли для того, чтобы не тратить золотовалютные резервы на удержание курса рубля.

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ России на пятницу, 12 декабря, вырос на 1,1 рубль и составил 68,29 рубля. Доллар же подрос до 54,79 рубля.