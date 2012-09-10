Ремонт на Московском НПЗ не приведет к росту цен на топливо

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти считают, что плановый ремонт отдельных установок на московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) не приведет к росту цен на бензин и дефициту топлива в столице.

"Завод закрывается на ремонт на два месяца, но у них есть необходимый запас топлива, плюс будет организован привоз топлива с других предприятий. Так что повышения цен на топливо по этой причине быть не должно", - заявил РИА Новости руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Комиссаров.

Ремонтные работы на МНПЗ начнутся 21 сентября и продлятся до 19 ноября. В компании заверили, в период проведения работ будут сформированы необходимые резервные запасы нефтепродуктов для обеспечения потребностей рынка Московского региона.

Однако некоторые аналитики опасались, что остановка работы МНПЗ может вызвать резкий рост цен на нефтепродукты.

Отметим, Московский нефтеперерабатывающий завод в первом полугодии 2012 года заработал 2,9 миллиарда рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета.