Доллар в ходе торгов превысил 63 рубля впервые с 11 марта

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с 11 марта превысил 63 рубля, сообщает ТАСС.

Напомним, Центробанк установил официальный курс доллара на 4 августа на уровне 62 рублей 46 копеек, а евро – 68 рублей 57 копеек.

На снижение курса рубля оказывают влияние несколько факторов. Так, стоимость фьючерсного контракта с поставкой в сентябре на нефть сорта Brent на сегодняшних торгах лондонской биржи ICE упала на 4,5 процента до 49,94 доллара за баррель, опустившись ниже отметки 50 долларов впервые с января.

Кроме того, на рубль давит снижение ключевой ставки. Регулятор снизил ключевую ставку с 11,5 до 11 процента годовых. Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

Причем в этом году регулятор уже трижды снижал ее ранее: 30 января – с 17 процентов до 15 процентов, 13 марта – до 14 процентов, до 12,5 процента – 30 апреля и 15 июня – до 11,5 процента.

Некоторые экономисты также указывают на фактор сезонности - в начале августа наблюдается самый разгар сезона отпусков. Многие граждане спешат уехать за границу и скупают доллары и евро перед вылетом.