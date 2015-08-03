Стоимость барреля нефти упала ниже 51 доллара

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Цена на нефть Brent продолжает бить полугодовые рекорды. В ходе торгов на лондонской бирже ICE цена на "черное золото" упала ниже 51 доллара за баррель, следует из биржевых данных.

Таким образом, нефть примерно следует за минимумами рубля, который в настоящее время штурмует мартовские антирекорды. Стоит отметить, что цена на нефть Urals – основную экспортную марку России – ниже, чем на Brent, и по состоянию на 12.30 равняется 49,9 доллара за баррель.

Эксперты связывают падение цен на нефть с ее перепроизводством в мире, а также неясными перспективами потребления. Однако дальнейшее падение цен на нее вряд ли возможно, поскольку цена на "черное золото" рискует упасть ниже, чем себестоимость добычи.

Падение цен на нефть оказывает весьма негативное влияние на курс рубля. Так, на старте торгов доллар подорожал на 61 копейку до 62 рублей 32 копеек за единицу американской валюты, а евро – на 58 копеек до уровня в 68 рублей 46 копеек.

В последний раз евро стоил больше 68 рублей 5 марта, причем тогда курс европейской валюты следовал "в обратном направлении".

Кроме того, на рубль давит снижение ключевой ставки. Напомним, регулятор снизил ключевую ставку с 11,5 до 11 процента годовых. Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.