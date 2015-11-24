Олег Камшилов назначен первым заместителем прокурора Москвы

Фото: krasproc.ru

Генеральный прокурор России Юрий Чайка назначил на должность первого заместителя прокурора Москвы Олега Камшилова, сообщается пресс-служба столичной прокуратуры.

С 2006 года Олег Камшилов работал заместителем и первым заместителем прокурора Красноярского края.

24 ноября стало известно, что Сергей Собянин назначит префектом Центрального округа главу департамента ЖКХ Владимира Говердовского.

"Человек молодой, энергичный. С хорошим опытом работы. Надеюсь, справится", – сказал Собянин. Префект центрального округа Москвы Виктор Фуер скончался в воскресенье 22 ноября, предположительно, из-за сердечного приступа.

Днем ранее мэр подписал распоряжение о назначении зампрефекта Владимира Курочкина исполняющим обязанности префекта ЦАО.