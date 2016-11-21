Назначены главы трех столичных управ

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Главой управы района Метрогородок назначен Михаил Довбня. Соответствующее распоряжение Сергея Собянина опубликовано на mos.ru. Служебный контракт с новым главой Метрогородка подписан на год.

На этот же срок, согласно распоряжению мэра, главой управы района Котловка назначен Владимир Промыслов.

Кроме того, мэр Москвы назначил Венеру Юмаеву на должность главы управы района Измайлово. Контракт с Юмаевой заключили на три года.

Глава управы района Крюково Андрей Журавлев был переназначен на должность в связи с истечением срока действия служебного контракта.

Также по распоряжению Сергея Собянина от своей должности был освобожден глава управы района Сокольники Александр Воробьев.