Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Депутат Госдумы Николай Валуев возглавит Федерацию футгольфа России. В настоящее время ведется работа по созданию самой федерации этого вида спорта, сообщает ТАСС.

Руководство федерации оформляет все необходимые документы для ее создания. "Футгольф – это доступный абсолютно для всех вид спорта. О футболе и гольфе сказать это нельзя. В него могут играть люди любого возраста и физического состояния", – заявил Валуев.

По его словам, футгольф потребует времени на развитие, но цель оправдывает средства.

Футгольф – это производное от футбола и гольфа. Игроку предстоит пройти поле с 9 или 18 лунками, загоняя футбольный мяч в них ногами. Победителем признается тот, кто использовал наименьшее количество ударов.

Регламент полностью соответствует правилам игры в гольф, а поединки проводятся на полях для этого вида спорта.

Международная федерация футгольфа была создана три года назад.