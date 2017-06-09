Трамп заявил, что экс-директор ФБР Джеймс Коми "сливает секреты"

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Van Tine Dennis

Президент Америки Дональд Трамп заявил, что бывший глава ФБР Джеймса Коми раскрывает секретную информацию, сообщает "Газета.ру".

Ранее Коми на многочасовых слушаниях в Конгрессе США обвинил Дональда Трампа во лжи, заявив, что ныне действующий президент "нарушил закон". Его показания могут дать новый толчок к расследованию "русского следа" в якобы имевшем место вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов. Коми подтвердил информацию о том, что Трамп заставлял его прекратить расследование в отношении его советника по нацбезопасности Майкла Флинна. Сам Трамп на озвученные экс-директором ФБР обвинения никак не отреагировал.

Указ об увольнении директора ФБР Джеймса Коми в мае подписал президент США Дональд Трамп. Об этом в эфире одного из телеканалов объявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Увольнение Коми было продиктовано рекомендацией Генерального прокурора США Джеффа Сешнса. Как указано в письме экс-директору ФБР, он "неспособнен эффективно руководить" ведомством. Как сообщает пресс-служба Белого дома, Коми превысил свои полномочия, самостоятельно закрыв дело против Хиллари Клинтон о несанкционированном использовании частного сервера электронной почты.

На освободившуюся должность Трамп планирует выдвинуть Кристофера Рэя. В 2003–2005 годах он занимал пост заместителя министра юстиции США в администрации Джорджа Буша-младшего. В последние годы работал адвокатом.