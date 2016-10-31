Движение троллейбусов на Ленинградском проспекте восстановлено

Фото: m24.ru/Мобильный репортер

Движение троллейбусов на севере столицы полностью восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.

Ранее временно не ходили троллейбусы №№ 6, 12, 43, 65, 70, 82, 86 около дома № 65 на Ленинградском проспекте. Кроме того, движение было прервано в районе улицы Народного Ополчения, улиц Алабяна, Куусинена, Новопесчаной и Маршала Тухачевского.

Это было связано с повреждением контактной сети. На время сбоя на маршрутах работали компенсационные автобусы.