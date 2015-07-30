Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июля 2015, 21:07

Транспорт

Частные перевозчики закупят около 2 тысяч отечественных автобусов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Частные перевозчики, которые будут работать по новой транспортной модели, закупят около 2 тысяч отечественных автобусов. Потратят они на это более чем 10 миллиардов рублей, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В порядке реформы системы управления наземным транспортом частные перевозчики должны будут купить около 2 тысяч автобусов – новых, низкопольных, комфортных. Это серьезным образом поменяет качество перевозок в частном транспорте, поддержит нашу автомобильную отрасль. Будет размещен заказ более чем на 10 миллиардов рублей", – сказал заммэра.

Перевозчики будут работать по единым городским тарифам, а пассажиры смогут оплатить проезд билетами "Тройка", Единый, 90 минут или ТАТ. Автобусы оборудуют системами внутреннего и внешнего видеонаблюдения, климат-контролем, системами информирования пассажиров. Кроме того, на маршрутах коммерческих перевозчиков будут действовать все льготы на проезд.

Ссылки по теме


Ранее сообщалось, что в ближайшие пять лет услугами частного общественного транспорта могут воспользоваться около полутора миллиардов пассажиров.

Напомним, всего частным перевозчикам в рамках реформы управления наземным городским пассажирским транспортом будет передано 211 маршрутов в 9 округах столицы. В мае власти объявили аукционы на обслуживание 83 городских наземных маршрутов в Северо-Восточном, Восточном и Северном округах. Всего до конца года частным перевозчикам планируют передать около 30 процентов автобусных маршрутов столицы.

наземный транспорт автобусы Максим Ликcутов частные перевозчики отечественный производитель

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика