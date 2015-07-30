Частные перевозчики закупят около 2 тысяч отечественных автобусов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Частные перевозчики, которые будут работать по новой транспортной модели, закупят около 2 тысяч отечественных автобусов. Потратят они на это более чем 10 миллиардов рублей, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В порядке реформы системы управления наземным транспортом частные перевозчики должны будут купить около 2 тысяч автобусов – новых, низкопольных, комфортных. Это серьезным образом поменяет качество перевозок в частном транспорте, поддержит нашу автомобильную отрасль. Будет размещен заказ более чем на 10 миллиардов рублей", – сказал заммэра.

Перевозчики будут работать по единым городским тарифам, а пассажиры смогут оплатить проезд билетами "Тройка", Единый, 90 минут или ТАТ. Автобусы оборудуют системами внутреннего и внешнего видеонаблюдения, климат-контролем, системами информирования пассажиров. Кроме того, на маршрутах коммерческих перевозчиков будут действовать все льготы на проезд.

Ранее сообщалось, что в ближайшие пять лет услугами частного общественного транспорта могут воспользоваться около полутора миллиардов пассажиров.

Напомним, всего частным перевозчикам в рамках реформы управления наземным городским пассажирским транспортом будет передано 211 маршрутов в 9 округах столицы. В мае власти объявили аукционы на обслуживание 83 городских наземных маршрутов в Северо-Восточном, Восточном и Северном округах. Всего до конца года частным перевозчикам планируют передать около 30 процентов автобусных маршрутов столицы.