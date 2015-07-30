Две остановки общественного транспорта сменят названия

Фото:ТАСС/Станислав Красильников

3 августа две остановки, расположенные на Инициативной улице по дороге к метро "Славянский бульвар", будут переименованы, сообщает пресс-служба Мосгортранса. Речь идет об автобусных остановках для маршрутов № 104 и 732.

Остановка "Инициативная улица, 1" получила название "Кременчугская улица". Остановка "Кременчугская улица" теперь называется "Инициативная улица, 5".

Напомним, 12 мая восемь остановок общественного транспорта были переименованы. Большинство из них находятся на севере столицы – в районах Сокола, Беговой и на Дмитровском шоссе.

Так, остановка "Яхромская улица" получила название "Яхромский проезд". "Бескудниково" теперь называется "Аптека". Остановка "Дмитровское шоссе" переименована в "Метро "Дмитровская". А остановку "Улица Алабяна" переименовали в "Ленинградский проспект".

Остановка "Площадь Марины Расковой" теперь называется "Новопесчаная улица, 3". А "Второй Боткинский проезд" стал "Больницей имени Боткина". Название сокращено и у остановки "Второй Боткинский проезд - институт имени Герцена" - теперь она называется просто "Институт имени Герцена". Остановка "Ангелов переулок" потеряла свое романтическое название и теперь именуется как "Улица Барышиха, 40".

В марте были переименованы три остановки наземного транспорта по улице Мневники.

Остановку "Улица Демьяна Бедного" для маршрутов автобуса №48, 271, 294, 800, и 850, а также троллейбуса №43 переименовали в "Поликлиника №115". Остановка "Продмаг" для маршрутов автобуса №271, 800, 850 и троллейбуса №43 теперь называется "Улица Мневники, дом 16". Остановка "3-я Хорошевская улица – 2-й Силикатный проезд" для автобусных маршрутов №48, 271, 294, 800 и троллейбуса №43 получила название "Улица Мневники, дом 4".