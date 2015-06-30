Фото: m24.ru/Александр Авилов

Со вторника на маршруте автобуса № 280 появилась дополнительная остановка, сообщает пресс-служба Мосгортранса. Автобус ходит на юге Москве от станции метро "Каширская".

Теперь автобус при следовании к метро "Люблино" будет останавливаться на Новороссийской улице. Новая остановка - "Новороссийская улица, 11" - находится между существующими остановками "Школа" и "Больница имени Семашко".

Напомним, в мае этого года по инициативе центра госуслуг и управы Люблино организовали ежедневный автобусный маршрут №С4. На нем стало проще добираться до центра "Мои документы" района Люблино.

Кроме того, по просьбе жителей центр госуслуг района Восточное Измайлово переехал в новое помещение по адресу: Измайловский проспект, д. 93, корп. 1.