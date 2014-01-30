Количество автобусов и трамваев из-за холодов увеличено на 20%

Количество общественного транспорта из-за холодов увеличено на 20%

Из-за сильных морозов в Москве количество наземного транспорта увеличено на 20%.

Как сообщает пресс-служба Мосгортранса, число автобусов выросло на 28,2%, трамваев - на 20% и троллейбусов - 10% соответственно.

При этом во всех машинах перед рейсом проверяются отопительные системы, а специалисты проводят круглосуточные проверки контактных сетей с целью выявления обледеневших участков.

Отметим, что ведомство просит заранее оплачивать проезд. "Мы призываем горожан заблаговременно приобретать проездные билеты, чтобы не задерживать посадку в транспорт", — отметил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

Напомним, в городе уже две недели стоят морозы, температура на 10-15 градусов ниже климатической нормы. При этом самым холодным днем года стало 29 января - столбики термометров опустились до -25, а по области - до -33 градусов.