Фото: m24.ru

С помощью приложения "Активный гражданин" москвичи выберут новые ночные маршруты общественного транспорта. Соответствующий опрос опубликован на сайте проекта.

По итогам одного из голосований в "Активном гражданине" 68% опрошенных признали необходимость организации новых ночных автобусных маршрутов из центра в отдаленные районы города. Они составят единую сеть с пересадочным узлом в центре города, куда автобусы будут прибывать одновременно для удобства пересадки между ними. По результатам голосования в "Активном гражданине" будет определен порядок открытия новых ночных маршрутов.

Прежде, чем начать разработку новых ночных маршрутов, разработчики предложения предлагают выбрать три варианта ответа на вопрос, по каким направлениям следует организовать движение в первую очередь. Варианты ответов:

В районы Медведково, Бабушкинский, Свиблово

По Ярославскому шоссе (Ярославский район)

Через Комсомольскую площадь в районы Преображенское, Богородское

По шоссе Энтузиастов в районы Перово, Новогиреево

По Волгоградскому проспекту в районы Текстильщики, Люблино, Марьино

По проспекту Андропова, Пролетарскому проспекту в районы Царицыно, Бирюлево Восточное

По Варшавскому и Каширскому шоссе в район Орехово-Борисово

По Профсоюзной улице в район Ясенево

По Мичуринскому проспекту в районы Солнцево, Ново-Переделкино

По Волоколамскому шоссе в районы Тушино, Митино

По Дмитровскому шоссе в районы Бескудниковский, Дегунино

По Алтуфьевскому шоссе в районы Отрадное, Бибирево

Новые ночные маршруты не нужны

"Москва в цифрах": Нужен ли городу ночной транспорт

Напомним, что с августа 2013 года в Москве работают 7 ночных маршрутов общественного транспорта: три автобусных, три троллейбусных и один трамвайный. Подробные схемы ночных маршрутов можно увидеть здесь.

Три из них - круглосуточные, они продолжают дневные рейсы. Так, троллейбус №15 "ВДНХ (южная) - Улица 10-летия Октября" и трамвай № 3 "Чистые пруды" - "улица Янгеля" ночью приходят на остановки каждые 30 минут. Троллейбус "Б", курсирующий по Садовому кольцу, ходит каждые 15 минут.

Кроме того, с 13 на 14 декабря прошлого года в Москве появилось три новых ночных маршрута общественного транспорта. Автобусы "Н2", "Н3" и троллейбус № 63 работают еженедельно в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

Автобус "Н2" следуют по маршруту от Беловежской улицы, "Н3" - от Уссурийской улицы, а троллейбус идет от 138 квартала Выхина. Кроме того, с июня 2014 года круглосуточным стал троллейбус №63. Транспорт работает с 1.00 до 5.45.

Отметим, что за год со времени запуска ночных маршрутов их услугами воспользовалось свыше 450 тысяч человек. В среднем за ночь московские автобусы, троллейбусы и трамваи перевозят порядка 1,8 тысячи пассажиров.