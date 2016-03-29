Частных перевозчиков начали проверять с помощью мобильного приложения

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Для контроля маршруток, которые работают по госконтрактам, используют мобильное приложение. Данные о качестве сервиса частных перевозчиков в онлайн-режиме поступают в автоматизированную информационную систему Организатора перевозок для обработки и анализа, сообщает пресс-служба ведомства.

Отчеты сопровождаются фотографиями. Полученные результаты анализируют и, при выявлении нарушений, перевозчику начисляют штрафные баллы. Эти баллы влияют на оплату его услуг по итогам месяца.

Такие проверки проходят каждый день. Работники Организатора перевозок следят, чтобы салон автобуса был чистым, без несанкционированной рекламы и объявлений. Они проверяют, соответствует ли температура в салоне требованиям госконтракта, исправно ли работает оборудование: валидатор, видеокамеры, информационные табло и другое.

Проверки с помощью мобильного приложения – только часть многоступенчатой системы контроля частных перевозчиков. Оборудование ГЛОНАСС автоматически отслеживает, соблюдает ли водитель расписание и трассу маршрута, не нарушает ли скоростной режим. О замеченных недостатках могут сообщить и пассажиры по указанным в каждом автобусе телефонным номерам.

Новые частные маршруты

Напомним, 24 декабря прошлого года в Москве начался процесс интеграции владельцев маршруток в единую систему общественного транспорта. Сергей Собянин вручил частным перевозчикам сертификаты соответствия требованиям новой модели управления наземным городским пассажирским транспортом.

Теперь частные перевозчики будут обслуживать составленные городом маршруты наземного транспорта. За несоблюдение условий госконтракта частников ожидают штрафы, а за тяжелые ДТП по вине водителя – расторжение договора.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что к сентябрю на 211 маршрутах столицы начнут работать коммерческие перевозчики, заключившие с городом контракты сроком на пять лет. По его словам, за это время город заплатит им 52 миллиарда рублей.