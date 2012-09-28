Форма поиска по сайту

28 сентября 2012, 10:23

Транспорт

В Москве задержано более 500 нетрезвых водителей

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные полицейские отчитались о результатах четвертых суток рейда "Нетрезвый водитель".

27 сентября подразделениями ГИБДД выявлено 73 случая управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. 67 автолюбителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Всего же за время рейда, с 24 по 27 сентября, за вождение в нетрезвом состоянии задержано 522 человека, 236 из них отказались пройти освидетельствование, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Напомним, рейд "Нетрезвый водитель" в столице продлится до 1 октября. Поводом для проверок послужили участившиеся случаи аварий по вине пьяных автовладельцев. Так, 22 сентября нетрезвый водитель снес остановку на Минской улице. Тогда погибло семь человек, пятеро из которых дети.

