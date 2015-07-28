Из Москвы в Севастополь запустят новый автобус

Фото: ТАСС/Светлана Спирина

Из Москвы в Севастополь запустят новый автобусный маршрут, сообщает пресс-служба компании "Мособлвокзалы".

Автобусы начнут курсировать с 29 июля. Они будут отправляться от центрального автовокзала (станция метро "Щелковская") в 10.00 раз в два дня. Маршрут пройдет через Керчь, Феодосию, Симферополь. В Севастополь автобусы будут прибывать в 19.20 следующего дня.

Предварительная электронная продажа билетов на рейс открыта на сайте перевозчика. Кроме того, здесь размещена информация о тарифах на проезд и провоз багажа.

По словам гендиректор компании "Мособлвокзалы" Александра Журковского, сейчас с Центрального автовокзала в Крым еженедельно уезжают около 300 человек, а билеты проданы на две недели вперед.

"Как правило, на август приходится самое большое количество отпусков, число желающих отдохнуть на побережье увеличится. Надеемся, что ввод нового автобусного маршрута Москва – Севастополь позволит обеспечить спрос на крымское направление", – сказал он.

Отметим, что сейчас работает маршрут Москва – Ялта. Автобусы отправляются от Центрального автовокзала по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам.

Ранее M24.ru сообщало, что около станции метро "Щелковская" построят новый автовокзал. Работы планируется завершить к 2018 году. При этом здание действующего автовокзала реконструируют и оно частично сохранит свою транспортную функцию.

Новый автовокзал будет построен в рамках создания транспортно-пересадочного узла в районе станции "Косино-Ухтомская". Это позволит снизить пассажиропоток на автовокзал около "Щелковской".

Центральный автовокзал (в народе его называют Московский или Щелковский) расположен у станции метро "Щелковская". Ежедневно с него отправляются около 30 тысяч пассажиров, в сутки выполняется свыше 1,6 тысячи рейсов.

В настоящий момент автовокзал осуществляет перевозки по пяти крупным направлениям: Западное (Минск, Кишинев, Светлогорск, Тирасполь), Восточное (Йошкар-Ола, Набережные Челны, Иваново), Юго-Восточное (Волгоград, Саранск, Касимов), Северное (Санкт-Петербург, Псков, Кострома) и Южное (Воронеж, Краснодар, Владикавказ).