Пять автобусов с понедельника сменили расписание

Фото: ТАСС/Александра Краснова

С понедельника у пяти автобусов изменилось расписание, сообщает mos.ru. Четыре из них будут работать дольше.

Автобус № 891 по рабочим дням теперь отправляется от конечных остановок на полчаса позже: от "Метро Теплый Стан" в 00:30 (вместо 00:00), а от "Нововатутинского проспекта" в 01:00 (вместо 00:30).

Автобус № 864 от остановки "Улица Академика Янгеля" по рабочим дням уходит в 00:39 (вместо 23:46), а от "Фабрики имени 1 Мая" – в 01:30 (вместо 00:34). Первый автобус № 420 по рабочим дням отправляется от конечной остановки "Платформа Марьино" в 05:14, а не в 05:30.

Также удлинилось время работы маршрута № 514. По рабочим дням от конечной остановки "Метро "Теплый Стан" автобус теперь ходит с 04:56 до 21:35 (вместо 06:25-19:46), а по выходным – с 05:19 до 21:35 (вместо 07:25-19:30). От конечной "Дом отдыха "Плесково" по рабочим дням автобус отправляется с 06:08 до 22:47 (вместо 07:40-21:05), по выходным – с 06:31 до 22:47 (вместо 08:44-20:49).

А вот на маршруте автобуса № 512 отменяются рейсы с заездом в поселок Плесково, которые отправляются от остановки "Метро "Теплый Стан" по рабочим дням в 04:56 и 21:35, а по выходным – в 05:19 и 21:35.

Напомним, 19 марта на востоке столицы поменялось несколько автобусных маршрутов. Это связано с перекрытием движения транспорта по улице Дмитриевского и Наташи Качуевской.

Сроки возвращения к привычной схеме движения автобусов на указанных маршрутах пока неизвестны.